Grubu Fiorentina'nın önünde lider bitiren Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde direkt olarak son 16 turuna yükseldi - Son Dakika
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Grubu Fiorentina'nın önünde lider bitiren Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde direkt olarak son 16 turuna yükseldi

03.11.2022 21:12

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 6. maçında temsilcimiz Başakşehir, evinde ağırladığı Hearts'ı 3-1 mağlup ederek grubunu Fiorentina'nın önünde lider bitirdi. İstanbul temsilcisi, adını direkt olarak son 16 turuna yazdırdı.

Başakşehir ile Hearts, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 6. maçında Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi turuncu-lacivertliler 3-1 kazandı ve son 16 turuna yükseldi.

BAŞAKŞEHİR FARKA KOŞTU

Karşılaşma boyunca oyunda üstünlüğünü koruyan Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Ndayishimiye, 33. dakikada Serdar Gürler ve 64. dakikada Berkay Özcan kaydetti. Hearts'ın tek golü ise 90. dakikada Atkinson attı. Mücadeleyi temsilcimiz 3-1 kazandı.

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi

SON 16 TURUNA YÜKSELDİK

Hearts engelini rahat geçen Başakşehir, A Grubu'nu Fiorentina'nın önünde lider bitirdi. Temsilcimiz bu başarısıyla direkt son 16 turuna yükseldi.

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi
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UEFA Avrupa Konferans Ligi, Başakşehir, Hearts, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Grubu Fiorentina'nın önünde lider bitiren Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde direkt olarak son 16 turuna yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Grubu Fiorentina'nın önünde lider bitiren Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde direkt olarak son 16 turuna yükseldi - Son Dakika
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