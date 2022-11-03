Grubu Fiorentina'nın önünde lider bitiren Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde direkt olarak son 16 turuna yükseldi

Başakşehir ile Hearts, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 6. maçında Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi turuncu-lacivertliler 3-1 kazandı ve son 16 turuna yükseldi.
Karşılaşma boyunca oyunda üstünlüğünü koruyan Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Ndayishimiye, 33. dakikada Serdar Gürler ve 64. dakikada Berkay Özcan kaydetti. Hearts'ın tek golü ise 90. dakikada Atkinson attı. Mücadeleyi temsilcimiz 3-1 kazandı.
Hearts engelini rahat geçen Başakşehir, A Grubu'nu Fiorentina'nın önünde lider bitirdi. Temsilcimiz bu başarısıyla direkt son 16 turuna yükseldi.
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