Slavia Prag kafilesi Sivas'a geldi - Son Dakika
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Slavia Prag kafilesi Sivas'a geldi

06.09.2022 21:44
Slavia Prag kafilesi Sivas'a geldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi grup maçlarının ilk haftasında 8 Eylül Perşembe günü DG Sivasspor ile karşılaşacak Çekya temsilcisi Slavia Prag, Sivas'a geldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi grup maçlarının ilk haftasında 8 Eylül Perşembe günü DG Sivasspor ile karşılaşacak Çekya temsilcisi Slavia Prag, Sivas'a geldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında Sivasspor ile karşılaşacak olan Slavia Prag, özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na ulaştı. Kafiledekiler, pasaport işlemlerinin ardından kendilerini bekleyen otobüsle havalimanından ayrılarak kamp yapacağı otele geçti.

Slavia Prag, Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın akşam müsabakanın oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - SİVAS

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Sivasspor Slavia Prag maçını Fran Jovic yönetecek Sivasspor Slavia Prag maçını Fran Jovic yönetecek Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu!
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Slavia Prag kafilesi Sivas'a geldi - Son Dakika

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