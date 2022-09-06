UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının ilk hafta maçında Sivasspor, 8 Eylül Perşembe günü Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşılaşacak. Sivas 4 Eylül Stadyumu 'nda saat 22.00'da başlayacak mücadelede Hırvat hakem Fran Jovic düdük çalacak. Jovic'in yardımcılıklarını Hrvoje Radic ve Luka Pusic yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mario Zebec olacak. - SİVAS

Kaynak: İHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Slavia Prag, Sivasspor, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sivasspor Slavia Prag maçını Fran Jovic yönetecek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.