Sivasspor Slavia Prag maçını Fran Jovic yönetecek - Son Dakika
Üye Girişi

Sivasspor Slavia Prag maçını Fran Jovic yönetecek

06.09.2022 11:23
Sivasspor Slavia Prag maçını Fran Jovic yönetecek

UEFA Avrupa Konferans Ligi grupları ilk haftasında Sivasspor ile Slavia Prag arasında 8 Eylül Perşembe günü oynanacak karşılaşmayı Hırvat hakem Fran Jovic yönetecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi grupları ilk haftasında Sivasspor ile Slavia Prag arasında 8 Eylül Perşembe günü oynanacak karşılaşmayı Hırvat hakem Fran Jovic yönetecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının ilk hafta maçında Sivasspor, 8 Eylül Perşembe günü Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşılaşacak. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 22.00'da başlayacak mücadelede Hırvat hakem Fran Jovic düdük çalacak. Jovic'in yardımcılıklarını Hrvoje Radic ve Luka Pusic yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mario Zebec olacak. - SİVAS

YORUMLAR
500
BEYLİKDÜZÜ'NDE EĞLENCE MEKANI ÇIKIŞINDA YERE DÜŞÜRÜP DÖVDÜLER BEYLİKDÜZÜ'NDE EĞLENCE MEKANI ÇIKIŞINDA YERE DÜŞÜRÜP DÖVDÜLER Konak'ta Tarih Gezileri Başlıyor Konak'ta Tarih Gezileri Başlıyor
Kaynak: İHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Slavia Prag, Sivasspor, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor Slavia Prag maçını Fran Jovic yönetecek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:50 Malezya'da ölüm ve kırbaç cezaları 2023'te kaldırılacak!
10:44 Dolar/TL, güne yükselişle başladı! 18,23 seviyesinden işlem görüyor
10:41 Ucuza ev almak istedi, 198 bin TL dolandırıldı!
10:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Batı'ya doğal gaz akışını kesmesini değerlendirdi: Avrupa bu kışı ciddi sıkıntıyla geçirecek, Türkiye sorun yaşamaz
10:38 Melih Gökçek'in kanalında yapılan "Hayat pahalılığı" isyanı, sunucuyu terletti!
10:37 Milli voleybolcular Hande Baladın ve Zehra Güneş'in ayna karşısında verdiği poza beğeni yağdı
10:24 PKK üyesi kadın terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak tutuklandı
10:23 Canlı yayında "ekonomi" gerilimi! Cem Küçük ve Ersan Şen birbirine girdi
10:14 Eşiyle boşanma aşamasında olan kadın oğlu tarafından vuruldu! Silahı babası vermiş
10:07 Motorine 77 kuruşluk zam kapıda! Bu gece yarısından sonra etkili olması bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 11:23:09. #1.11#
SON DAKİKA: Sivasspor Slavia Prag maçını Fran Jovic yönetecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement