Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında 2022-2023 sezonunun ilk haftası bugün oynanan maçlarla başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, 5 grupta 7 maç yapıldı.
Medipol Başakşehir, A Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında İskoçya'nın Hearts takımını 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.
TSİ 19.45'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Fiorentina (İtalya) - RFS (Letonya): 1-1
Hearts (İskoçya) - Medipol Başakşehir: 0-4
B Grubu:
Anderlecht (Belçika) - Silkeborg (Danimarka): 1-0
C Grubu:
Villarreal (İspanya)- Lech Poznan (Polonya): 4-3
Austria Wien (Avusturya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 0-0
D Grubu:
Slovacko (Çekya) - Partizan (Sırbistan): 3-3
G Grubu:
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