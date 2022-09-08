Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

Medipol Başakşehir , A Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında İskoçya'nın Hearts takımını 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Başakşehir, Spor, Son Dakika

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