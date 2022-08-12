Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

12.08.2022 01:16
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları sona erdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda 3. eleme turu, 29 maçla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, ilk maçta 3-1 yendiği Breidablik'i rövanşta da 3-0'lık skorla geçerek tur atladı.

Arabam.com Konyaspor ise ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Vaduz'a rövanşta 4-2 mağlup olarak elendi.

Rövanş müsabakalarının ardından APOEL, Zrinjski, Rakow, CFR Cluj, Basel, Hapoel Beer-Sheva, Twente, Vaduz, Djurgardens, MOL Fehervar, Royal Antwerp, FCSB, Universitatea Craiova, Slavia Prag, Medipol Başakşehir, RFS, Viking, Anderlecht, Maccabi Tel Aviv, Ballkani, AIK, Hamrun Spartans, Lech Poznan, Rapid Wien, CSKA Sofya, Young Boys, AZ Alkmaar, Gil Vicente ve Molde play-off turuna yükseldi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Kyzylzhar (Kazakistan) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0 (0-1)

Tobol (Kazakistan) - Zrinjski (Bosna Hersek): 1-1 (0-1)

Rakow (Polonya) - Spartak Trnava (Slovakya): 1-0 (2-0)

CFR Cluj (Romanya) - Shakhtyor (Belarus): 1-0 (0-0)

Basel (İsviçre) - Brondby (Danimarka): 2-1 (Penaltılarda 3-1) (0-1)

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Lugano (İsviçre): 3-1 (2-0)

Twente (Hollanda) - Cukaricki (Sırbistan): 4-1 (3-1)

Arabam.com Konyaspor (Türkiye) - Vaduz (Lihtenştayn): 2-4 (1-1)

Djurgardens (İsveç) - Sepsi (Romanya): 3-1 (3-1)

Petrocub (Moldova) - MOL Fehervar (Macaristan): 1-2 (0-5)

Royal Antwerp (Belçika) - Lilleström (Norveç): 2-0 (3-1)

FCSB (Romanya) - Dunajska Streda (Slovakya): 1-0 (1-0)

Universitatea Craiova (Romanya) - Zorya Luhansk (Ukrayna): 3-0 (0-1)

Panathinaikos (Yunanistan) - Slavia Prag (Çekya): 1-1 (0-2)

Medipol Başakşehir (Türkiye) - Breidablik (İzlanda): 3-0 (3-1)

Hibernians (Malta) - RFS (Letonya): 1-3 (1-1)

Klaksvik (Faroe Adaları) - Ballkani (Kosova): 2-1 (Penaltılarda 3-4) (2-3)

Shkendija (Kuzey Makedonya) - AIK (İsveç): 1-1 (Penaltılarda 2-3) (1-1)

Sligo Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - Viking (Norveç): 1-0 (1-5)

Anderlecht (Belçika) - Paide (Estonya): 3-0 (2-0)

Aris (Yunanistan) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 2-1 (0-2)

Levski Sofya (Bulgaristan) - Hamrun Spartans (Malta): 1-2 (Penaltılarda 1-4) (1-0)

Lech Poznan (Polonya) - Vikingur (İzlanda): 4-1 (Uzatmalarda) (0-1)

Rapid Wien (Avusturya) - Neftçi (Azerbaycan): 2-0 (Uzatmalarda) (1-2)

St. Patrick's Athletic (İrlanda Cumhuriyeti) - CSKA Sofya (Bulgaristan): 0-2 (1-0)

Young Boys (İsviçre) - KuPS (Finlandiya): 3-0 (2-0)

AZ Alkmaar (Hollanda) - Dundee United (İskoçya): 7-0 (0-1)

Gil Vicente (Portekiz) - Riga (Letonya): 4-0 (1-1)

Kisvarda (Macaristan) - Molde (Norveç): 2-1 (0-3)

YORUMLAR
500
Hasan Ali Kaldırım: 'İnşallah tur atlayıp gruplara kalırız' Hasan Ali Kaldırım: 'İnşallah tur atlayıp gruplara kalırız' Danijel Aleksic: 'Bir sonraki turu geçip gruplara kalmak istiyoruz' Danijel Aleksic: 'Bir sonraki turu geçip gruplara kalmak istiyoruz'
Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Başakşehir, Konyaspor, Romanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:06 CHP lideri Kemal Kılıçdarığlu, YSK'da olmayan seçmen bilgilerine nasıl ulaştığını anlattı
00:27 Temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri ve maç tarihleri netleşti! İşte detaylar...
23:55 Volkan Demirel'in tescilli güzel eşi Zeynep Sever'den dikkat çeken pozlar
23:18 Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus, Arda Güler'i eleştirdi: Hakemlerle fazla konuşuyor
23:15 İsveç'in Türkiye'ye iade edeceği kişinin Okan Kale olduğu öğrenildi
23:10 Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'dan adaylık sözleri: 6'lı masadan çıkması gerektiği kanaatindeyiz
23:02 Norm Ender sözlerinin arkasında! Demet Akalın'a 'çapsız' demişti
22:38 Breidablik'i farklı yenen temsilcimiz Başakşehir, Konferans Ligi play-off turunda Royal Antwerp'in rakibi oldu
22:33 Eren Bülbül ve Ferhat Gedik için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma mesajı
22:24 ABD'de silahlı şahıs, FBI ofisine girmeye çalıştı! Çatışma çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 01:17:03. #1.11#
SON DAKİKA: Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement