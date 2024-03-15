UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lille, Aston Villa, Club Brugge ve Olympiakos çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lille, Aston Villa, Club Brugge ve Olympiakos çeyrek finale yükseldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları tamamlandı. Lille, Aston Villa, Club Brugge ve Olympiakos çeyrek finale yükseldi. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği mücadelede Lille, Sturm Graz ile berabere kalarak avantajını kullanarak son 8 takım arasına adını yazdırdı. Ahmetcan Kaplan'ın takımı Ajax ise Aston Villa'ya yenilerek turnuvaya veda etti. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında Viktoria Plzen, PAOK, Fiorentina, Lille, Aston Villa, Club Brugge ve Olympiakos yer alıyor.

15.03.2024 01:55
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lille, Aston Villa, Club Brugge ve Olympiakos çeyrek finale yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, son 16 turu rövanşları dört maçla tamamlandı.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın 90 dakika forma giydiği mücadelede Lille, sahasında Sturm Graz ile 1-1 berabere kaldı.

Lille, ilk maçta aldığı 3-0'lık galibiyetin avantajıyla adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Ahmetcan Kaplan'ın takımı Ajax ise deplasmanda Aston Villa'ya 4-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Maça ilk 11'de başlayan Ahmetcan, 39. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Aston Villa (İngiltere)-Ajax (Hollanda): 4-0 (İlk maç 0-0)

Club Brugge (Belçika)-Molde (Norveç): 3-0 (1-2)

Lille (Fransa)-Sturm Graz (Avusturya): 1-1 (3-0)

Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Olympiakos (Yunanistan): 1-6 (4-1)

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, bugün TSİ 16.00'da İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimiyle belirlenecek.

Fenerbahçe ile çeyrek final bileti alan Viktoria Plzen, PAOK, Fiorentina, Lille, Aston Villa, Club Brugge ve Olympiakos, sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

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