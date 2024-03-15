UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lille, Aston Villa, Club Brugge ve Olympiakos çeyrek finale yükseldi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, son 16 turu rövanşları dört maçla tamamlandı.
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın 90 dakika forma giydiği mücadelede Lille, sahasında Sturm Graz ile 1-1 berabere kaldı.
Lille, ilk maçta aldığı 3-0'lık galibiyetin avantajıyla adını son 8 takım arasına yazdırdı.
Ahmetcan Kaplan'ın takımı Ajax ise deplasmanda Aston Villa'ya 4-0 yenilerek turnuvaya veda etti.
Maça ilk 11'de başlayan Ahmetcan, 39. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Aston Villa (İngiltere)-Ajax (Hollanda): 4-0 (İlk maç 0-0)
Club Brugge (Belçika)-Molde (Norveç): 3-0 (1-2)
Lille (Fransa)-Sturm Graz (Avusturya): 1-1 (3-0)
Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Olympiakos (Yunanistan): 1-6 (4-1)
Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, bugün TSİ 16.00'da İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimiyle belirlenecek.
Fenerbahçe ile çeyrek final bileti alan Viktoria Plzen, PAOK, Fiorentina, Lille, Aston Villa, Club Brugge ve Olympiakos, sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri arasında yer alıyor.
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2024 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda A. Carraro Imoco Conegliano'ya 3-2 mağlup olarak tur şansını İstanbul'a bıraktı. İkinci maç ise 20 Mart Çarşamba günü oynanacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Union SG maçı sonrası yaptığı açıklamada, '1-0 kaybetmemize rağmen turu geçen taraf olduk. Çeyrek finale yükselen taraf olduk. Camiamıza hayırlı olsun' dedi. Ayrıca Kartal, Süper Kupa'nın daha iyi bir tarihte oynanmasından yanayız' şeklinde konuştu.
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İtalya temsilcisi A. Carraro Imoco'ya 3-2 yenildi. Rövanş maçı 20 Mart'ta İstanbul'da yapılacak.
TFF, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'yi tebrik etti. TFF'nin internet sitesinde yer alan tebrik mesajında, Fenerbahçe'nin Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı eleyerek çeyrek finale yükseldiği belirtildi ve Fenerbahçe'ye bundan sonraki turlarda başarılar dilendi.
Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise ile oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında 1-0 yenilse de çeyrek finale yükseldi. Teknik direktör İsmail Kartal, maç sonrası yaptığı açıklamada camiaya hayırlı olsun dileklerini iletti. Ayrıca, Süper Kupa finalinin daha uygun bir tarihte oynanmasını istediklerini belirtti.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını eleyerek çeyrek finale yükseldi. Teknik direktör İsmail Kartal, turu geçmenin sevincini camia ve ülke adına paylaştı. Ancak yoğun maç temposunun sakatlıklara sebep olduğunu belirten Kartal, Süper Kupa maçının tarihinin kendilerini zorlayacağını ifade etti. Ayrıca, Kartal hedeflerinin lig, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Kupa'da şampiyonluk olduğunu vurguladı.
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