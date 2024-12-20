UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off Turu kura çekimi, Nyon'daki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Konferans Ligi'nde ilk 8 sırada yer alan Chelsea, Vitoria, Fiorentina, Rapid Wien, Djurgarden, Lugano, Legia Varşova ve Cercle Brugge doğrudan son 16 turuna yükseldi. Kura çekiminin ardından 9 ve 24'üncü sırada yer alan takımlar ise birbirleriyle eşleşti.. Play-Off Turu'nda ilk maçlar 13 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 20 Şubat'ta oynanacak.
Konferans Ligi'nde Play-Off eşleşmeleri şu şekilde:
Gent - Real Betis
Celje - APOEL
Kopenhag - Heidenheim
Omonoia - Pafos
TSC - Jagiellonia
Vikingur - Panathinaikos
Molde - Shamrock Rovers
Borac - Olimpija Ljubljana
Son Dakika › Spor › UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Play-Off Turu eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika
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