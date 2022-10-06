Sivasspor'dan tarihi başarı! Avrupa kupalarındaki en erken golü atan Türk takımı oldu

Sivasspor ile Ballkani, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede temsilcimiz Türk futbol tarihine geçen bir gol attı.
Opta verilerine göre, Ballkani filelerini 37. saniyede havalandıran Sivasspor orta sahası Fredrik Ulvestad, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki en erken golünü attı.
Karşılaşmada üstünlüğünü koruyamayan temsilcimiz, 20 ve 31. dakikada yediği gollerle 2-1 geri düştü ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı.
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