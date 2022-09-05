Sivasspor-Slavia Prag maç programı belli oldu - Son Dakika
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Sivasspor-Slavia Prag maç programı belli oldu

05.09.2022 21:49
Sivasspor-Slavia Prag maç programı belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile oynanacak maç öncesinde DG Sivasspor'un ve rakip takımın programı belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile oynanacak maç öncesinde DG Sivasspor'un ve rakip takımın programı belli oldu.

Sivasspor ile Slavia Prag, 8 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu ilk hafta maçında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadele öncesi iki takımın da programı belli oldu.

Çekya ekibi Slavia Prag'ı taşıyan uçak yarın saat 21.35'te Sivas Nuri Demirağ Havaalanı'na iniş yapacak.

7 Eylül Çarşamba günü saat 12.00'de ise Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile Yunan futbolcu Charis Charisis maçın oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Kırmızı-beyazlı ekip kulüp tesislerinde saat 17.00'de basına ilk 15 dakikası açık antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Slavia Prag ise 7 Eylül Çarşamba günü saat 17.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Slavia Prag saat 18.00'de ise stadyumda son antrenmanı yapacak. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak. - SİVAS

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Kaynak: İHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Slavia Prag, Sivasspor, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor-Slavia Prag maç programı belli oldu - Son Dakika

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