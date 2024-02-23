UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Son 16 Turu Takımları Belli Oldu - Son Dakika
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Son 16 Turu Takımları Belli Oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi\'nde Son 16 Turu Takımları Belli Oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşları sona erdi. Sturm Graz, Union Saint-Gilloise, Olympiakos ve Molde son 16 turuna adını yazdırdı. Bu dört takımın yanı sıra Ajax, Maccabi Haifa, Servette ve Dinamo Zagreb, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri oldu. Eşleşmelerde alınan sonuçlar da verildi.

23.02.2024 01:21  Güncelleme: 01:21
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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşları, dört karşılaşmayla sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, TSİ 23.00'te başlayan maçlar tamamlandı.

Sturm Graz (Avusturya), Union Saint- Gilloise (Belçika), Olympiakos (Yunanistan) ve Molde (Norveç), son 16 turuna adını yazdırdı.

Bu dört takımın yanı sıra Ajax (Hollanda), Maccabi Haifa (İsrail), Servette (İsviçre) ve Dinamo Zagreb (Hırvatistan), bugünkü son 16 turu kura çekiminde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri oldu.

Eşleşmelerde iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Slovan Bratislava (Slovakya)-Sturm Graz (Avusturya): 1-4, 0-1

Eintracht Frankfurt (Almanya)-Union Saint-Gilloise (Belçika): 2-2, 1-2

Ferencvaros (Macaristan)-Olympiakos (Yunanistan): 0-1, 0-1

Legia Varşova (Polonya)-Molde (Norveç): 2-3, 0-3

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Son 16 Turu Takımları Belli Oldu - Son Dakika
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