Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Nacer Chadli ve hasta olan Berkay Özcan kafilede yer almadı. UEFA listesinde adı bulunmayan Mesut Özil , kafileye dahil edilmeyen bir diğer isim oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Medipol Başakşehir, Breidablik maçı için İzlanda'ya gitti - Son Dakika

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