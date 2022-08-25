Başakşehir, deplasmanda Royal Antwerp'i 3-1 mağlup ederek Konferans Ligi'nde gruplara kaldı - Son Dakika
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Başakşehir, deplasmanda Royal Antwerp'i 3-1 mağlup ederek Konferans Ligi'nde gruplara kaldı

25.08.2022 23:39
Başakşehir, deplasmanda Royal Antwerp'i 3-1 mağlup ederek Konferans Ligi'nde gruplara kaldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ikinci karşılaşmasında Başakşehir, deplasmanda Royal Antwerp'i 3-1 mağlup etti. Temsilcimiz bu sonuçla Konferans Ligi'nde grup etabına kaldı.

Royal Antwerp ile Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Belçika'da karşı karşıya geldi. Temsilcimiz mücadeleyi 3-1 kazanarak Konferans Ligi'nde grup etabına yükseldi.

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Karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Berkay Özcan, 58. dakikada Okaka ve 83. dakikada Aleksic kaydetti. Royal Antwerp'in tek golünü ise 56. dakikada Frey attı. İstanbul'da oynanan ilk maçta sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan temsilcimiz, Belçika'da mücadeleyi 3-1 kazanarak adını Konferans Ligi'nde grup etabına yazdırdı.

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Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Belçika temsilcisi Antwerp'i 3-1 yenerek gruplara kaldı. Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Belçika temsilcisi Antwerp'i 3-1 yenerek gruplara kaldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi: Royal Antwerp: 0 Başakşehir: 1 (İlk yarı) UEFA Avrupa Konferans Ligi: Royal Antwerp: 0 Başakşehir: 1 (İlk yarı)

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Son Dakika Spor Başakşehir, deplasmanda Royal Antwerp'i 3-1 mağlup ederek Konferans Ligi'nde gruplara kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir, deplasmanda Royal Antwerp'i 3-1 mağlup ederek Konferans Ligi'nde gruplara kaldı - Son Dakika
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