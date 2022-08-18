Medipol Başakşehir tur şansını Belçika'daki rövanş maçına bıraktı - Son Dakika
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Medipol Başakşehir tur şansını Belçika'daki rövanş maçına bıraktı

18.08.2022 23:04
Medipol Başakşehir tur şansını Belçika'daki rövanş maçına bıraktı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Belçika ekibi Antwerp ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, tur şansını rövanş karşılaşmasına bıraktı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Belçika ekibi Antwerp ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, tur şansını rövanş karşılaşmasına bıraktı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren mücadelede turuncu-lacivertli ekibin golü 54. dakikada Münir'den gelirken, konuk ekibin golünü 87. dakikada Almeida attı.

Bu karşılaşmanın rövanşı 25 Ağustos Perşembe günü Belçika'da oynanacak. Turu geçen takım UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasına kalacak.

Münir'den Avrupa kupalarında ilk gol

Medipol Başakşehir'in sezon başında kadrosuna kattığı isimlerden Münir, turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarında ilk golünü attı.

İstanbul ekibiyle, bu sezon Avrupa kupalarında 5. maçına çıkan Münir, Antwerp karşısında takımını 1-0 üstünlüğe taşıyan isim oldu.

Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa'da yenilmezlik sürdü

Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı beşinci maçı da kaybetmedi.

Bu maçlarda 3 galibiyet elde eden turuncu-lacivertliler, iki de beraberlik aldı. Beş maçta 9 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 3 gol gördü.

Emre Belözoğlu idaresinde çıktığı ilk iki maçta Maccabi Netanya ile sahasında 1-1 berabere kalıp, rakibini deplasmanda 1-0 mağlup eden İstanbul ekibi, 3. turda Breidablik'i deplasmanda 3-1, sahasında da 3-0 yenmeyi başarmıştı.

Antwerp'te Gerkens rövanşta yok

Belçika ekibi Antwerp'te sarı kart ceza sınırında olan Pieter Gerkens Medipol Başakşehir karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Gerkens, 25 Ağustos'ta Belçika'da oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.

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Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Başakşehir, Belçika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir tur şansını Belçika'daki rövanş maçına bıraktı - Son Dakika

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