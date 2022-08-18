Medipol Başakşehir-Antwerp maçından notlar

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Belçika temsilcisi Antwerp'i konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, 3. eleme turu rövanşında Breidablik ile oynanan rövanş karşılaşmasına göre ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Emre Belözoğlu, karşılaşmada Ömer Ali Şahiner, Ahmed Touba ve Deniz Türüç'ün yerine Leo Duarte, Mahmut Tekdemir ve Münir'e ilk 11'de şans verdi.

Belözoğlu takımını sahaya Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Serdar Gürler, Münir ve Okaka ilk 11'iyle sürdü.

Mesut Özil ilk kez maç kadrosunda

Turuncu-lacivertli takımın yeni transferlerinden Mesut Özil ilk kez maç kadrosunda yer aldı.

Antwerp karşılaşmasında turuncu-lacivertli takımın yedekleri arasında yer alan Mesut, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun şans vermesi halinde İstanbul ekibiyle ilk resmi maçına çıkacak.

Medipol Başakşehir'in yedek kulübesinde Mesut dışında, Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen, Alexandru Epureanu, Danijel Aleksic, Patryk Szysz, Deniz Türüç, Muhammet Arslantaş, Ömer Ali Şahiner, Ahmed Touba, Lucas Lima ve Junior Caiçara yer aldı.

Antwerp'te Frey ilk 11'de

Belçika ekibinde 2018-2019 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Michael Frey de yer aldı. Antwerp Teknik Direktörü Mark van Bommel, Frey'e ilk 11'de şans verdi.

Belçika ekibinde, Fenerbahçe'nin bir başka eski oyuncusu Vincent Janssen ise cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

Antwerp'i desteklemek için yaklaşık 150 Belçikalı taraftar da tribünde yer aldı.