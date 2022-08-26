Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika
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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

26.08.2022 00:54
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçları yapıldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçları yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında play-off turu rövanşları, 21 karşılaşmayla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, evinde 1-1 berabere kaldığı Antwerp'i deplasmanda 3-1 yendi ve adını gruplara yazdırdı.

Salı günü tur atlayan Djurgardens'ten sonra Medipol Başakşehir, CFR Cluj, Basel, Fiorentina, FCSB, Köln, West Ham United, Slovacko, Molde, Slavia Prag, Ballkani, Hapoel Beer-Sheva, Partizan, Nice, Anderlecht, Lech Poznan, Slovan Bratislava, RFS, Vaduz, Villarreal ve AZ Alkmaar da bu sezon gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.

YORUMLAR
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Başakşehir, deplasmanda Royal Antwerp'i 3-1 mağlup ederek Konferans Ligi'nde gruplara kaldı Başakşehir, deplasmanda Royal Antwerp'i 3-1 mağlup ederek Konferans Ligi'nde gruplara kaldı Antwerp-Medipol Başakşehir maçının ardından Antwerp-Medipol Başakşehir maçının ardından
Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika

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