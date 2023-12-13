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UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 Sezonu 6. Hafta Maçları Yarın Oynanacak - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 Sezonu 6. Hafta Maçları Yarın Oynanacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nin 2023-2024 sezonu gruplarında 6. ve son hafta maçları yarın oynanacak. 8 grupta toplamda 16 maç gerçekleştirilecek.

UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 Sezonu 6. Hafta Maçları Yarın Oynanacak
13.12.2023 - 09:57,  Güncelleme: 09:59
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UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonu gruplarında 6. ve son hafta maçları, yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun grup aşamasında, yarın 8 grupta 16 maç oynanacak.

6. hafta maçlarının programı şöyle:

20.45 Union Saint- Gilloise (Belçika)- Liverpool (İngiltere)

20.45 LASK (Avusturya)-Toulouse (Fransa)

20.45 Rennes (Fransa)- Villarreal (İspanya)

20.45 Panathinaikos (Yunanistan)-Maccabi Haifa (İsrail)

20.45 Roma (İtalya)-Sheriff (Moldova)

20.45 Slavia Prag (Çekya)-Servette (İsviçre)

20.45 Bayer Leverkusen (Almanya)-Molde (Norveç)

20.45 Karabağ (Azerbaycan)-Hacken (İsveç)

23.00 West Ham United (İngiltere)- Freiburg (Almanya)

23.00 Olympiakos (Yunanistan)-Backa Topola (Sırbistan)

23.00 Ajax (Hollanda)-AEK (Yunanistan)

23.00 Brighton Hove Albion (İngiltere)- Olimpik Marsilya (Fransa)

23.00 Real Betis (İspanya)- Rangers (İskoçya)

23.00 Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi)- Sparta Prag (Çekya)

23.00 Sporting Lizbon (Portekiz)- Sturm Graz (Avusturya)

23.00 Rakow (Polonya)-Atalanta (İtalya)

Kaynak: AA
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Yunanistan, Liverpool, Fransa, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 Sezonu 6. Hafta Maçları Yarın Oynanacak - Son Dakika
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