Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunun ilk ayağı, 7 maçla tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda, turnuvadaki Türk temsilcisi Fenerbahçe, konuk ettiği Çekya'nın Slovacko takımını 3-0 mağlup etti.
Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda günün maçlarının sonuçları şöyle:
AEK Larnaca-Partizan: 2-1
Malmö-F91 Diddeleng: 3-0
Fenerbahçe-Slovacko: 3-0
Maribor-HJK Helsinki: 0-2
Linfield-Zürih: 0-2
Shamrock Rovers-Shkupi: 3-1
Olympiakos-Slovan Bratislava: 1-1
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