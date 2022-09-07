Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçına hazır - Son Dakika
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Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçına hazır

07.09.2022 21:08
Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta mücadelesinde yarın Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta mücadelesinde yarın Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Sahada koşu ve ısınma hareketleriyle devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel ve bireysel organizasyonlar üzerinde duruldu.

Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Dinamo Kiev karşılaşması, saat 19.45'te başlayacak.

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Kaynak: AA

Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçına hazır - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçına hazır - Son Dakika
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