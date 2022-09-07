Sahada koşu ve ısınma hareketleriyle devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel ve bireysel organizasyonlar üzerinde duruldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri 'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçına hazır - Son Dakika

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