Fenerbahçe'de Rennes maçı hazırlıkları - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Rennes maçı hazırlıkları

13.09.2022 14:26
Fenerbahçe'de Rennes maçı hazırlıkları

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun ikinci haftasında 15 Eylül Perşembe günü Fransa temsilcisi Rennes'e konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun ikinci haftasında 15 Eylül Perşembe günü Fransa temsilcisi Rennes'e konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Son çalışmasını yarın sabah İstanbul'da gerçekleştirecek sarı-lacivretli ekip, daha sonra Fransa'ya gidecek.

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Kaynak: AA

Fenerbahçe, Fransa, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Rennes maçı hazırlıkları - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Rennes maçı hazırlıkları - Son Dakika
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