UEFA Avrupa Ligi: Barcelona: 0 Galatasaray: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi: Barcelona: 0 Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

10.03.2022 23:47
UEFA Avrupa Ligi: Barcelona: 0 Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Barcelona ile karşılaştı.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Barcelona ile karşılaştı. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

62. dakikada son çizgiye inen Traore'nin ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayı üzerinde buluşan Alba'nın şutu yandan dışarı çıktı.

75. dakikada sağ kanattan Traore'nin ortasında ceza sahasında oluşan karambolde Aubamayeng röveşata denedi. Savunmadan dönen top de Jong'un önünde kaldı. Bu oyuncunun şutu direğe çarptı, ardından kaleci Pena meşin yuvarlağı kontrol etti.

Stat: Camp Nou

Hakemler: Benoit Bastien xx, Hicham Zakrani xx, Aurelien Berthomieu xx

Barcelona: Ter Stegen xx, Dest xx, Araujo xx, Eric xx, Alba xx, Pedri xx, Nico xx, de Jong xx, Traore xx (Luuk de Jong dk. 80 ?), Memphis Depay x (Aubameyang dk. 61 x), Ferran x

Yedekler: Neto, Tenas, Pique, Lenglet, Mingueza, Sergio Busquets, Ricard Puig, Dembele, Martin Braithwaite

Teknik Direktör: Xavi

Galatasaray: Pena xxx, Boey xxx, Marcao xxx, Nelsson xxx, van Aanholt xxx, Berkan xx, Taylan xxx, Feghouli xx (Cicaldau dk. 79 x), Babel xx (Emre Kılınç dk. 68 xx), Kerem xx (Barış Alper dk. 90+2 ?), Mustafa Muhammed xx (Gomis dk. 68 xx)

Yedekler: Muslera, İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Işık Kaan Arslan, Pulgar, Ömer Bayram, Morutan, Halil Dervişoğlu

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Sarı kartlar: Depay, Alba (Barcelona), Berkan Kutlu, Taylan (Galatasaray) - İSTANBUL

UEFA Avrupa Ligi: Barcelona: 0 Galatasaray: 0 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Barcelona: 0 Galatasaray: 0 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Barcelona: 0 Galatasaray: 0 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Barcelona: 0 Galatasaray: 0 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Barcelona: 0 Galatasaray: 0 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Barcelona: 0 Galatasaray: 0 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Barcelona: 0 Galatasaray: 0 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Barcelona: 0 Galatasaray: 0 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Barcelona: 0 Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

YORUMLAR
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla 0-0 berabere kaldı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla 0-0 berabere kaldı. Barcelona-Galatasaray maçından notlar Barcelona-Galatasaray maçından notlar

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi: Barcelona: 0 Galatasaray: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi: Barcelona: 0 Galatasaray: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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