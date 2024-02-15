Galatasaray, Sparta Prag ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray, Sparta Prag ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşıyor

Galatasaray, Sparta Prag ile UEFA Avrupa Ligi\'nde karşılaşıyor

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray evinde Çekya ekibi Sparta Prag ile karşılaşıyor.

15.02.2024 21:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray evinde Çekya ekibi Sparta Prag ile karşılaşıyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sparta Prag, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Sparta Prag ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 21:45:20. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, Sparta Prag ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement