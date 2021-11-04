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UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 Lokomotiv Moskova: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 Lokomotiv Moskova: 0 (İlk yarı)

04.11.2021 22:45
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 Lokomotiv Moskova: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. hafta maçında Galatasaray, Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı ağırlıyor.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. hafta maçında Galatasaray, Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada ceza sahası dışı sol tarafta topu alan Halil'in ceza yayı dışına verdiği topta Feghouli'nin direkt yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

17. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte yapılan kafa vuruşunda top kaleye doğru yöneldi. Van Aanholt topu çizgiden çıkardı.

18. dakikada Morutan'ın pasında ceza sahası dışında topu alan Kerem'in plase vuruşunda top üstten auta çıktı.

31. dakikada sol taraftan açılan ortada ceza sahası içinde Lisakovich'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta gitti.

35. dakikada Cicaldau'nun savunma arkasına attığı topta ceza sahası içinde meşin yuvarlağı alan van Aanholt'un vuruşunda top kaleci Guilherme'de kaldı.

43. dakikada Patrick van Aanholt'un pasında ceza sahası dışında topu alan Feghouli'nin plase vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

Stat: Nef

Hakemler: Sandro Scharer xx, Bekim Zogaj xx, Jonas Erni xx

Galatasaray: Fernando Muslera xx, DeAndre Yedlin xx, Victor Nelsson xx, Marcao xx, Patrick van Aanholt xx, Berkan Kutlu xx, Cicaldau xx, Sofiane Feghouli xx, Olimpiu Morutan xx, Kerem Aktürkoğlu xx, Halil Dervişoğlu xx

Yedekler: İsmail Çipe, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Işık Kaan Arslan, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Mbaye Diagne

Teknik Direktör: Fatih Terim

Lokomotiv Moskova: Guilherme xx, Nenakhov xx, Borinov xx, Jedvaj xx, Rybus xx, Kerk xx, Maradishvili xx, Beka xx, Rybchinskii xx, Lisakovich xx, Zhemaletdinov xx

Yedekler: Khudyakov, Andrey Savin, Murilo Paim, Silyanov, Petrov, Chyorny, Smolov, Kamano

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Gol: Sofiane Feghouli (dk. 43) (Galatasaray)

Sarı kartlar: DeAndre Yedlin (Galatasaray), Nenakhov, Jedvaj (Lokomotiv Moskova) - İSTANBUL

UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 Lokomotiv Moskova: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 Lokomotiv Moskova: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 Lokomotiv Moskova: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 Lokomotiv Moskova: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 Lokomotiv Moskova: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 Lokomotiv Moskova: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 Lokomotiv Moskova: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 Lokomotiv Moskova: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 Lokomotiv Moskova: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 Lokomotiv Moskova: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 Lokomotiv Moskova: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 Lokomotiv Moskova: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 Lokomotiv Moskova: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 Lokomotiv Moskova: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 Lokomotiv Moskova: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 Lokomotiv Moskova: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 Lokomotiv Moskova: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 Lokomotiv Moskova: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 Lokomotiv Moskova: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 Lokomotiv Moskova: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 Lokomotiv Moskova: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 Lokomotiv Moskova: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 Lokomotiv Moskova: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 Lokomotiv Moskova: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 Lokomotiv Moskova: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 Lokomotiv Moskova: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 Lokomotiv Moskova: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 Lokomotiv Moskova: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 Lokomotiv Moskova: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 Lokomotiv Moskova: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 Lokomotiv Moskova: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 Lokomotiv Moskova: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 Lokomotiv Moskova: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 Lokomotiv Moskova: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 Lokomotiv Moskova: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 Lokomotiv Moskova: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 Lokomotiv Moskova: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 Lokomotiv Moskova: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 Lokomotiv Moskova: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 Lokomotiv Moskova: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 Lokomotiv Moskova: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 Lokomotiv Moskova: 0 (İlk yarı)

Lokomotiv Moskova, Galatasaray, UEFA, Rus, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 Lokomotiv Moskova: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 Lokomotiv Moskova: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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