Trabzonspor'un Avrupa Ligi macerası Ferencvaros deplasmanında başlıyor! Takımların 11'leri açıklandı - Son Dakika
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Trabzonspor'un Avrupa Ligi macerası Ferencvaros deplasmanında başlıyor! Takımların 11'leri açıklandı

08.09.2022 21:19
Trabzonspor'un Avrupa Ligi macerası Ferencvaros deplasmanında başlıyor! Takımların 11'leri açıklandı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Ferencvaros'a konuk oluyor. Temsilcimiz Macaristan deplasmanında kazanıp başlangıcı 3 puanla yapmanın hesaplarını yapıyor. Saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi İtalya'dan Fabio Maresca yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler de açıklandı.

Ferencvaros ile Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Groupama Arena'da karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililer, Macar ekibini yenerek AVrupa Ligi'ne 3 puanla başlamayı hedefliyor.

EKSİKLER

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor. Sakatlıkları düzelen Hamsik ve Uğurcan Çakır'ın maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Öte yandan Trabzonspor'un yeni transferleri Umut Bozok, Yusuf Yazıcı, Maxi Gomez, Jean-Philippe Gbamin ve Naci Ünüvar'da UEFA kadrosuna bildirildi ve bu maç için forma şansı bekliyor.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Muhammet, Larsen, Bartra, Hugo, Denswil, Gbamin, Abdülkadir, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Gomez.

Ferencvaros: Dibusz; Wingo, Mmaee, Knoester, Civic; Besic, Vecsei, Tokmac Nguen, Zachariassen, Traore, Boli.

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SON DAKİKA: Trabzonspor'un Avrupa Ligi macerası Ferencvaros deplasmanında başlıyor! Takımların 11'leri açıklandı - Son Dakika
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