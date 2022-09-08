Ferencvaros ile Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Groupama Arena'da karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililer, Macar ekibini yenerek AVrupa Ligi'ne 3 puanla başlamayı hedefliyor.
Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor. Sakatlıkları düzelen Hamsik ve Uğurcan Çakır'ın maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Öte yandan Trabzonspor'un yeni transferleri Umut Bozok, Yusuf Yazıcı, Maxi Gomez, Jean-Philippe Gbamin ve Naci Ünüvar'da UEFA kadrosuna bildirildi ve bu maç için forma şansı bekliyor.
Trabzonspor: Muhammet, Larsen, Bartra, Hugo, Denswil, Gbamin, Abdülkadir, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Gomez.
Ferencvaros: Dibusz; Wingo, Mmaee, Knoester, Civic; Besic, Vecsei, Tokmac Nguen, Zachariassen, Traore, Boli.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor'un Avrupa Ligi macerası Ferencvaros deplasmanında başlıyor! Takımların 11'leri açıklandı - Son Dakika