UEFA Avrupa Ligi'nde Finalist Ekipler Belli Olacak

06.05.2026 09:00
Freiburg-Braga ve Aston Villa-Nottingham Forest karşılaşmalarıyla finale çıkan takımlar belirlenecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Alman temsilcisi Freiburg ilk maçta 2-1 yenildiği Portekiz ekibi Braga'yı TSİ 22.00'de konuk edecek.

Diğer yarı final rövanşında ise İngiliz ekipleri Aston Villa ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek.

Aston Villa, 1-0 kaybettiği deplasmandaki ilk maçın ardından Nottingham Forest'ı TSİ 22.00'de ağırlayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde final maçı ise 20 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliğinde Beşiktaş Park'ta yapılacak.

Portekiz ekibi Braga'da forma giyen milli futbolcu Demir Ege Tıknaz, takımının finale çıkması durumunda ülkesinde ve eski kulübünün stadında kupa mücadelesi verecek.

Kaynak: AA

Uluslararası, Futbol, Spor

