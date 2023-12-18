UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimi sonucunda belli oldu. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, Çekya ekibi Sparta Prag ile eşleşti.

Avrupa'nın kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimine grup aşamasını lider bitiren Freiburg, Marsilya, Karabağ, Rennes, Roma, Sparta Prag, Sporting CP, Toulouse ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü tamamlayan Benfica, Braga, Feyenoord, Galatasaray, Lens, Milan, Shakhtar Donetsk ve Young Boys katıldı. Kurada Avrupa Ligi grup birincileri seri başı takım olarak yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu eşleşmeleri şöyle:

Feyenoord - Roma

Milan - Rennes

Lens - Freiburg

Young Boys - Sporting CP

Benfica - Toulouse

Braga - Karabağ

Galatasaray - Sparta Prag

Shakhtar Donetsk - Marsilya

Play-off turunda ilk maçlar 15 Şubat 2024'te, rövanş karşılaşmaları ise 22 Şubat 2024'te oynanacak.

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