UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Play-Off Turu Rövanş Maçları Yarın Oynanacak - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Play-Off Turu Rövanş Maçları Yarın Oynanacak

UEFA Avrupa Ligi\'nde Son 16 Play-Off Turu Rövanş Maçları Yarın Oynanacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Play-Off Turu, yarın oynanacak 8 maçla tamamlanacak. Galatasaray, Sparta Prag ile deplasmanda karşılaşacak. Turu geçen takımların rakipleri, kura çekimiyle belirlenecek.

21.02.2024 11:33  Güncelleme: 11:36
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UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Play-Off Turu rövanş maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Play-Off Turu, yarın oynanacak 8 maçla tamamlanacak. Organizasyondaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, ilk maçta 3-2'lik skorla galip geldiği mücadelenin rövanşında deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek. Turu geçerek son 16'ya kalan takımların rakipleri, 23 Şubat Cuma günü düzenlenecek kura çekimiyle birlikte belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Play-Off Turu rövanş karşılaşmalarının (TSİ) programı ve ilk maç sonuçları şu şekilde:

20.45 Toulouse - Benfica (1-2)

20.45 Rennes - Milan (0-3)

20.45 Freiburg - Lens (0-0)

20.45 Karabağ - Braga (4-2)

23.00 Roma - Feyenoord (1-1)

23.00 Sparta Prag - Galatasaray (2-3)

23.00 Olimpik Marsilya - Shakhtar Donetsk (2-2)

23.00 Sporting Lizbon - Young Boys (3-1) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Play-Off Turu Rövanş Maçları Yarın Oynanacak - Son Dakika
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