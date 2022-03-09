UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı başlıyor

09.03.2022 00:57
UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk ayağı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk ayağı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu ilk ayağı maçları yarın ve 10 Mart Perşembe günü oynanacak toplam 7 karşılaşma ile tamamlanacak.

İspanya temsilcisi Barcelona ile eşlenen Galatasaray 10 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'te deplasmanda sahaya çıkacak.

Bu turda Spartak Moskova ile eşleşen Leipzig, maç yapmadan üst tura kalacak. UEFA'nın Rus kulüpleri ve milli takımlarının organizasyonlara katılımını askıya alma kararından dolayı Spartak Moskova turnuvadan elenmişti.

Son 16 Turu ilk ayağı maç programı TSİ şu şekilde:

Yarın

20.45 Porto - Lyon

20.45 Real Betis - Eintracht Frankfurt

10 Mart Perşembe

20.45 Sevilla - West Ham United

23.00 Rangers - Kızılyıldız

23.00 Braga - Monaco

23.00 Atalanta - Bayer Leverkusen

23.00 Barcelona - Galatasaray - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Galatasaray'da Barcelona maçının kafilesi belli oldu Galatasaray'da Barcelona maçının kafilesi belli oldu UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı başlıyor UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı başlıyor Son Dakika: Galatasaray-Barcelona maçına Fransız hakem Bastien atandı Son Dakika: Galatasaray-Barcelona maçına Fransız hakem Bastien atandı

Galatasaray, Barcelona, Mart, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı başlıyor - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Çeyrek finale yükseldiler! Bayern Münih, Salzburg'u 7-1 mağlup etti
00:43 Zelenski isyan etti! Dünya liderlerine seslenerek: 13 gündür sadece söz veriyorsunuz
00:14 Film senaryosu değil gerçek! Şahıs refakatçi kılığına girip husumetlisini vurdu
00:05 İlklerin maçı oldu! Bayern Münih'in ilk yarıdaki üstünlüğü taraftarı sinirlendirdi
23:55 Uçuşu olanlar dikkat! THY, iki havalimanındaki bazı seferlerini iptal etti
23:53 TFF'ye bir tepki de Fenerbahçe'den geldi: Türk futbolu kimlerin elinde?
23:52 NATO'nun 8 Mart paylaşımındaki detay dikkat çekti! Kamuflajının üzerinde Nazizm sembolü yer aldı
23:24 Hakem kararında "Kulüpler Birliği'nin etkisi var" iddiasına jet yanıt: Hiçbir şekilde bilgimiz yok
23:18 Geri sayım başladı! Uygun fiyatlı iPhone SE 2022 tanıtıldı
23:14 FIFA'dan Ukrayna ve Rusya kararı! Yarı final maçını haziran ayına erteledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 01:06:51. #1.13#
SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement