UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu Rövanşları Başlıyor - Son Dakika
UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu Rövanşları Başlıyor

17.03.2026 10:31
Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçları yarın ve 19 Mart'ta oynanacak. Çeyrek final için heyecan artıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş mücadelesi yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 16 turunda yarın ve 19 Mart Perşembe günü 8 maç oynanacak.

Karşılaşmalar sonucunda rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

Avrupa Ligi'nde final müsabakası, 20 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliğinde Beşiktaş Park'ta oynanacak.

Ligde son 16 turu rövanşlarının (TSİ) programı ve ilk müsabakalardaki sonuçlar şöyle:

Yarın:

18.30 Braga (Portekiz) - Ferencvaros (Macaristan) (0-2)

19 Mart Perşembe:

20.45 Freiburg (Almanya) - Genk (Belçika) (0-1)

20.45 Olimpik Lyon (Fransa) - Celta Vigo (İspanya) (1-1)

20.45 Midtjylland (Danimarka) - Nottingham Forest (İngiltere) (1-0)

23.00 Real Betis (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan) (0-1)

23.00 Porto (Portekiz) - Stuttgart (Almanya) (2-1)

23.00 Roma (İtalya) - Bologna (İtalya) (1-1)

23.00 Aston Villa (İngiltere) - Lille (Fransa) (1-0)

Kaynak: AA

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu Rövanşları Başlıyor - Son Dakika

Tecavüzcülere böyle kucak açtılar Tecavüzcülere böyle kucak açtılar
Kazı ekibi şaştı kaldı 1500 yıllık mozaikteki mesaj herkesi hayrete düşürdü Kazı ekibi şaştı kaldı! 1500 yıllık mozaikteki mesaj herkesi hayrete düşürdü
Savaş planları altüst etmişti Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi Savaş planları altüst etmişti! Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi
Define kazısı Yaptı, çıkanı görünce sevinçten havaya uçtu Define kazısı Yaptı, çıkanı görünce sevinçten havaya uçtu
İstanbul’un göbeğinde kan donduran cinayet Öldürdü, 3 parçaya böldü, kokmasın diye kireç döktü İstanbul'un göbeğinde kan donduran cinayet! Öldürdü, 3 parçaya böldü, kokmasın diye kireç döktü
Boş kaleye gol atamadı Boş kaleye gol atamadı

11:03
Rakamlar ortada Fenerbahçe şampiyonluğu hep bu ayda havlu atıyor
Rakamlar ortada! Fenerbahçe şampiyonluğu hep bu ayda havlu atıyor
10:55
Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
10:14
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet
09:44
Trump’ın “Alma onuru benim olacak“ dediği Küba karanlığa gömüldü
Trump'ın "Alma onuru benim olacak" dediği Küba karanlığa gömüldü
09:41
Kadir Gecesi Fatih Camii’nde dikkat çeken anlar Kadınlar başörtülerini bıraktı
Kadir Gecesi Fatih Camii'nde dikkat çeken anlar! Kadınlar başörtülerini bıraktı
08:45
Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı
Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı? Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı
