UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag-Galatasaray maçının hakem ve takım kadroları - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag-Galatasaray maçının hakem ve takım kadroları

UEFA Avrupa Ligi\'nde Sparta Prag-Galatasaray maçının hakem ve takım kadroları

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Sparta Prag ile Galatasaray arasındaki maçın hakemleri İngiltere'den Anthony Taylor, Gary Beswick ve Adam Nunn olarak belirlendi. Sparta Prag takımının kadrosunda Vindahl, Vitik, Panak, Sorensen, Preciado, Laçi, Kairinen, Wiesner, Olatunji, Kuchta ve Haraslin yer alırken, Galatasaray'ın kadrosunda ise Muslera, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Sanchez, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi bulunuyor.

22.02.2024 21:59  Güncelleme: 22:00
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşındaki Sparta Prag- Galatasaray maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Letna

Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn (İngiltere)

Sparta Prag: Vindahl, Vitik, Panak, Sorensen, Preciado, Laçi, Kairinen, Wiesner, Olatunji, Kuchta, Haraslin

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Sanchez, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag-Galatasaray maçının hakem ve takım kadroları - Son Dakika
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