Fenerbahçe, Austria Wien maçı hazırlıklarına başladı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 18 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Austria Wien ile karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümü salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık idmanıyla tamamlanırken, Kasımpaşa maçında görev yapan oyuncular yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise ısınma ve pas idmanları sonrası taktiksel ve bireysel çalışmalar yaparak günü noktaladı.

Serdar Aziz özel programı doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken, İrfan Can Kahveci idmanın tamamında takımla birlikte yer aldı. Joao Pedro ise ilk bölümde çalışmalara katıldı.

Sarı-lacivertli ekip hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.