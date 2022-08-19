Austria Wien-Fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika
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Austria Wien-Fenerbahçe maçının ardından

19.08.2022 00:44
Austria Wien-Fenerbahçe maçının ardından

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Austria Wien'i 2-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, rövanş maçı öncesi iyi bir sonuç aldıklarını ancak bunun turu garantilemediğini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Austria Wien'i 2-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, rövanş maçı öncesi iyi bir sonuç aldıklarını ancak bunun turu garantilemediğini söyledi.

Viola Park Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jesus, 2 ayaklı bir elemenin ilk maçını kazandıklarını belirtti.

Gruplara kalmak için bir maçın daha olduğunu hatırlatan deneyimli teknik adam, "Bugün buradan iyi bir sonuçla ayrılıyoruz. 2 ayaklı elemenin ilk maçını 2-0 kazandık ama bu skor hiçbir şeyi garanti etmiyor. Gruplara kalmak için bir maçımız daha var. Hedefimiz gruplara kalmak. 3 günde bir maç oynayan takımların fiziksel riskleri oluyor. Bir önceki maça göre 6-7 oyuncu değişikliğiyle oynadık, buna rağmen King fiziksel bir sıkıntı yaşadı. Başarı için risk almanız gerekir." diye konuştu.

King'in kas yorgunluğu sorunu yaşadığını anlatan Jesus, "King'de kas yorgunluğu oluştu. 3 gün önce lig maçında da oynamıştı. Onun özel yetenekleri, özellikleri var. Hızlı bir oyuncu. Bir önceki maçtan tam toparlayamamıştı, bu yüzden yorgun hissetti. Bugün Valencia oynamadı. Bir önceki maça göre bir forvetin Serdar Dursun ile beraber sahada olmasını istedim. 2 maçta da 11'de başlayan oyuncuların fiziksel sorunları oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Her maç üzerine koyarak devam ettiklerini aktaran Jesus, "Avrupa'da ve kendi liginde mücadele eden takımların her maç aynı takımla oynaması mümkün değil. Kafamda lig, Avrupa diye farklı 11 söz konusu değil. Her maç değişiklik yapmamız gerekiyor. Haftada bir maç yapıyor olsaydık kafamda ideal bir 11 olurdu ama şu an öyle bir durum yok." şeklinde görüş belirtti.

Jesus, bir gazetecinin transferde isimleri geçen Maximiliano Gomez ve Alexander Sörloth'a ilişkin soruya, "Şu anda Fenerbahçe'de olmayan oyuncular hakkında konuşmak istemiyorum. Belirttiğiniz isimler Fenerbahçe'ye yazılıyor ama ben bu konuda konuşmak istemiyorun. Elimdeki oyunculara güveniyorum. Belirtmiş olduğunuz isimler alınabilir." şeklinde yanıt verdi.

Tecrübeli çalıştırıcı, ofansif anlamda hala sistemlerinin oturmadığını ancak iyi savunma yaptıklarını sözlerine ekledi.

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Austria Wien-Fenerbahçe maçından notlar Austria Wien-Fenerbahçe maçından notlar Austria Wien-Fenerbahçe maçına doğru - Gustavo Henrique Austria Wien-Fenerbahçe maçına doğru - Gustavo Henrique
Kaynak: AA

Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Austria Wien-Fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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