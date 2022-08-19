Fenerbahçe, İstanbul'a avantajlı döndü - Son Dakika
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Fenerbahçe, İstanbul'a avantajlı döndü

19.08.2022 00:16
Fenerbahçe, İstanbul'a avantajlı döndü

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Avusturya'nın Austria Wien ekibini 2-0 yenen Fenerbahçe, tur yolunda avantajlı bir skor elde etti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Avusturya'nın Austria Wien ekibini 2-0 yenen Fenerbahçe, tur yolunda avantajlı bir skor elde etti.

Viola Park'ta oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, 8. dakikada Joshua King'in golüyle öne geçti. İlk yarıda rakibine oranla üstün bir performans gösteren sarı-lacivertli ekip, pozisyon bulmakta ise zorlandı ve soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

Müsabakanın ikinci yarısında Fenerbahçe rakip yarı sahada görünse de pozisyon üretmekte zorlandı. 83. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında Serdar Dursun'un 89. dakikada golüyle farkı 2'ye çıkaran sarı-lacivertliler, bu skorla sahadan galip ayrıldı.

Mücadelenin rövanşı 25 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadı'nda yapılacak.

King, form tuttu

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Joshua King, performansıyla dikkati çekti.

Sarı-lacivertli takıma katılmasının ardından ilk maçlarında bekleneni veremeyen tecrübeli hücumcu, son 2 maçta skora yaptığı katkıyla ön plana çıktı.

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin son oynadığı karşılaşmada gol ve gol pası yapan 30 yaşındaki oyuncu, Austria Wien karşısında da 8. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti.

Avrupa Ligi'ndeki 100. gol

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 100. golünü Austria Wien'e karşı kaydetti.

Karşılaşma öncesinde söz konusu ligde 72 maça çıkan sarı-lacivertliler, rakip fileleri 99 kez havalandırmıştı.

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 100. golü, yeni transferi Joshua King'den geldi.

Altay'a yabancı madde atıldı

Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'a, rakip takım taraftarları tarafından bir cisim isabet etti.

Maçın 44. dakikasında top toplayıcının Altay'a top vermemesi sonucunda tecrübeli kaleci durumu hakeme bildirdi.

Bunun üzerine kale arkasında bulunan Austria Wien taraftarlarının, tribünden sahaya attığı yabancı madde kaleci Altay'a geldi.

Bir süre yerde kalan Altay, tedavisinin ardından oyuna devam etti.

Lemos tamamlayamadı

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Mauricio Lemos, Austria Wien maçını tamamlayamadı.

İkinci yarının ortalarında bir pozisyonda hava topuna çıkarken sakatlık geçiren Lemos, 74. dakikada yerini Gustavo Henrique'ye bıraktı.

Sahaya taraftar girdi

Fenerbahçe ile Austria Wien arasındaki müsabakada 2 taraftar sahaya girdi.

Altay'a sarılan Fenerbahçeli 2 taraftar görevliler tarafından dışarı çıkarıldı.

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Fenerbahçe, deplasmanda Austria Wien'i 2-0 mağlup etti! Fenerbahçe, deplasmanda Austria Wien'i 2-0 mağlup etti! Joshua King: İlk golümden ve ilk galibiyetimizden dolayı mutluyum Joshua King: İlk golümden ve ilk galibiyetimizden dolayı mutluyum
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, İstanbul'a avantajlı döndü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, İstanbul'a avantajlı döndü - Son Dakika
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