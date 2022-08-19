Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır 'a, rakip takım taraftarları tarafından bir cisim isabet etti.

Viola Park'ta oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, 8. dakikada Joshua King 'in golüyle öne geçti. İlk yarıda rakibine oranla üstün bir performans gösteren sarı-lacivertli ekip, pozisyon bulmakta ise zorlandı ve soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, İstanbul'a avantajlı döndü - Son Dakika

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