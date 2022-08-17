Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Jorge Jesus 'un belirlediği 23 kişilik kadroda, şu futbolcular bulunuyor:

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Fenerbahçe, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin Austria Wien maçı kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika

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