Fenerbahçe, Viyana'da

Akaryakıta hem indirim hem de zam! Biri 24 lirayı aştı, diğeri 20 lira seviyelerine geldi

Fenerbahçe, daha sonra kendisi için bekleyen otobüsle konaklayacağı Melia Vienna otele hareket etti.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Avusturya, Viyana, Spor, Son Dakika

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