Fenerbahçe, Viyana'da - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, Viyana'da

17.08.2022 19:35

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Avusturya'nın Austria Wien takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Viyana'ya geldi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Avusturya'nın Austria Wien takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Viyana'ya geldi.

İstanbul'dan TSİ 16.30'da kalkan özel uçakla Avusturya'ya hareket eden sarı-lacivertli kafile, 2 saat civarında bir yolculuğun ardından Viyana'ya ulaştı.

Viyana Uluslararası Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.

Fenerbahçe, daha sonra kendisi için bekleyen otobüsle konaklayacağı Melia Vienna otele hareket etti.

Otobüs terminale alınmadı

Fenerbahçe'yi havalimanında bekleyen otobüs terminale alınmadı.

Avusturya'daki kurallar sebebiyle takımı taşıyacak otobüs, terminalin yaklaşık 200 metre ötesinde oyuncuları bekledi.

Uçaktan inen kafile bu mesafeyi taraftarlarla yürüyerek otobüse bindi ve alandan ayrıldı.

YORUMLAR
500
Austria Wien-Fenerbahçe maçına doğru - Gustavo Henrique Austria Wien-Fenerbahçe maçına doğru - Gustavo Henrique Fenerbahçe'nin Austria Wien maçı kamp kadrosu belli oldu Fenerbahçe'nin Austria Wien maçı kamp kadrosu belli oldu
Kaynak: AA

Fenerbahçe, Avusturya, Viyana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Viyana'da - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:20 Bu gece yarısından sonra geçerli olacak! Benzine 83 kuruş indirim, motorine ise 77 kuruş zam geldi
00:20 Cübbeli Ahmet Hoca'dan lüks otellerde spa yaptıran kadınlara tepki: Göbeği ile diz kapağı arasını dokunduramaz
00:10 Erzurum'da deprem! 3.7'lik sarsıntı vatandaşı korkuttu
00:00 Kosova-Sırbistan gerginliği NATO'yu harekete geçirdi! Gerilim büyürse müdahale edebilirler
23:23 Rusya'dan S-400 sevkiyatı iddiası ABD'yi korkuttu! Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'ye üstü kapalı yaptırım tehdidinde bulundu
23:03 Muharrem İnce ve Ümit Özdağ, merak edilen ittifak sorusunu cevapladı: Daha Türkiye seçim ortamına girmedi
22:49 Kaymakamlık tarafından iptal edilmişti! Mahkemeye taşınan Zeytinli Rock Festivali 22-25 Eylül arasında yapılacak
22:27 Hayat Bilgisi'nin Kikirik'ini görenler tanımakta güçlük çekiyor! Estetikle bambaşka biri oldu
22:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü: Yeni büyükelçiyi en kısa zamanda atayacağız
22:02 Güldür Güldür Show'un başında bulunan Ali Sunal'ın sünnet düğününden çok özel görüntüleri! Babası ve Cüneyt Arkın da yanında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 02:08:36. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Viyana'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement