UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Malmö ile Demir Grup Sivasspor, yarın TSİ 20.00'de Yeni Malmö Stadı'nda karşılaşacak. Müsabakayı, İskoç hakem William Collum yönetecek.Özel uçakla İsveç'e hareket eden Sivasspor kafilesinde, şu futbolcular yer alıyor:

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Sivasspor, Malmö maçı için İsveç'e gitti - Son Dakika

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