Demir Grup Sivasspor, Malmö maçına hazır - Son Dakika
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Demir Grup Sivasspor, Malmö maçına hazır

17.08.2022 19:24
Demir Grup Sivasspor, Malmö maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsveç'in Malmö ekibine konuk olacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsveç'in Malmö ekibine konuk olacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Yeni Malmö Stadı'nda teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve pas çalışmasıyla sürdü.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Malmö ile Demir Grup Sivasspor arasında Yeni Malmö Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 20.00'de başlayacak.

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Malmö-Sivasspor maçına doğru - Rıza Çalımbay/Uğur Çiftçi Malmö-Sivasspor maçına doğru - Rıza Çalımbay/Uğur Çiftçi Sivasspor kafilesi Malmö'de Sivasspor kafilesi Malmö'de
Kaynak: AA

Sivasspor, İsveç, Malmö, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor, Malmö maçına hazır - Son Dakika

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SON DAKİKA: Demir Grup Sivasspor, Malmö maçına hazır - Son Dakika
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