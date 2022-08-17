Sivasspor, Malmö'ye konuk olacak - Son Dakika
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Sivasspor, Malmö'ye konuk olacak

17.08.2022 11:13
Sivasspor, Malmö'ye konuk olacak

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsveç temsilcisi Malmö ile deplasmanda karşılaşacak DG Sivasspor, Avrupa kupalarında 21. maçına çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsveç temsilcisi Malmö ile deplasmanda karşılaşacak DG Sivasspor, Avrupa kupalarında 21. maçına çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sivasspor, yarın Malmö deplasmanına çıkacak. Eleda Stadyumu'nda TSİ saat 20.00'de başlayacak müsabakayı İskoçyalı hakem William Collum yönetecek. Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, rakibini yenip rövanş maçı öncesi avantajlı duruma geçmek istiyor.

1 eksik var

Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesi 1 eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlığı bulunan Murat Paluli, Malmö karşısında takımını yalnız bırakacak.

Avrupa sahnesinde 21. maç

Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Malmö mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 21. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 20 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 21 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 38 gole engel olamadı. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Sivasspor, Malmö, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor, Malmö'ye konuk olacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivasspor, Malmö'ye konuk olacak - Son Dakika
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