UEFA Avrupa Ligi: Malmö FF: 2 Sivasspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi: Malmö FF: 2 Sivasspor: 1 (İlk yarı)

18.08.2022 21:02
UEFA Avrupa Ligi: Malmö FF: 2 Sivasspor: 1 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu müsabakasında Sivasspor, deplasmanda İsveç takımlarından Malmö FF ile karşılaşıyor.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu müsabakasında Sivasspor, deplasmanda İsveç takımlarından Malmö FF ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Birmancevic, topu ceza sahasının içerisine sürüp şutunu çekti, tp yan ağlarda kaldı.

18. dakikada Birmancevic'in ceza sahası içerisine ortasında Zeidan topu ağlarla buluşturdu. 1-0

23. dakikada Thelin'in pasında toplu buluşan Zeidan ikinci kez kaleyi hedef alsa da top üsten az farkla dışarı çıktı.

30. dakikada Uğur'un ceza sahasına ortasında kale önünde James kafayla topu filelere gönderdi. 1-1

38. dakikada Chnistiansen'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top ağlara gitti. 2-1

Stat: Malvö (SWE)

Hakemler: William Collum xxx, David McGeachie xxx, Francis Connov xxx

Malmö FF: Dalhin xxx Nielsen xx, Hadzikadunic xx, Moisander xxx, Beijmo xx, Ceesay xxx, Zeidan xxx, Rakip xx, Chnistiansen xxx, Thelin xxx, Birmancevic xx

Yedekler: Diawara, Knudsen, Chaluc, Pena, Berget, Lomotey, Toivonen, Turay, Sejdiu, Larsson, Andersson

Teknik Direktör: Andreas Georgson

Sivasspor: Muammer xx, Goutas xx, Caner xx, Robin Yalçın xxx, Uğur xxx, Ulvestad xx, Kerem xx, Hakan xx, Erdoğan xx, James xxx, Gradel xxx

Yedekler: Emre, Ali, Appindangoye, Keita, Ziya, Cofie, N'jie, Charisis, Yatabare, Angielski

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Zeidan (dk. 19), Chnistiansen (dk. 38) (Malmö FF), James (dk. 30) (Sivasspor)

Sarı Kartlar: Rakip (Malmö FF), Robin Yalçın (Sivasspor) - SİVAS

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Sivasspor, Malmö, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi: Malmö FF: 2 Sivasspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi: Malmö FF: 2 Sivasspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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