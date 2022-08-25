Teknik Direktör Andreas Georgson yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 buçuk saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Malmö ekibi, antrenmanın basın kapalı kısmında ise Sivasspor müsabakasının taktiğini çalıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Malmö, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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