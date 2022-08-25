Fenerbahçe-Austria Wien

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe ile Austria Wien arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Kaynak: AA

Fenerbahçe, İspanya, Spor, Son Dakika

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