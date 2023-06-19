UEFA Başkanı Ceferin, Suudi Arabistan'ın yüksek ücretli transferlerine tepki gösterdi: Hata içerisindeler

Suudi Arabistan ekiplerinin yüksek ücretlere yaptığı transferlerine UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den tepki geldi.
Hollanda basınına konuşan Ceferin, "Suudi Arabistan futbolu bir hata içerisinde. Akademilere, antrenörlere, kendi oyuncularını yetiştirme sistemlerine yatırım yapmalılar. Kariyerleri neredeyse bitmek üzere olan futbolculara büyük paralar ödeyerek futbolu geliştiremezsiniz." dedi.
Ceferin ayrıca, "Aynı hatayı Çinliler de yaptılar. Bana en iyi yaşında, en iyi performans düzeyinde Suudi Arabistan'a giden tek bir futbolcu gösterin. Futbol sadece parayla alakalı değildir. Oyuncular, en iyi turnuvalarda oynamak, kazanmak isterler. En iyi turnuvalar da Avrupa'da!" ifadelerini kullandı.
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