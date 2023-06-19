UEFA Başkanı Ceferin, Suudi Arabistan'ın yüksek ücretli transferlerine tepki gösterdi: Hata içerisindeler - Son Dakika
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UEFA Başkanı Ceferin, Suudi Arabistan'ın yüksek ücretli transferlerine tepki gösterdi: Hata içerisindeler

19.06.2023 08:53

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Suudi Arabistan'ın yüksek ücretli transferlerine tepki göstererek, futbolun gelişmesi için akademilere, antrenörlere ve kendi oyuncularını yetiştirme sistemlerine yatırım yapılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, futbolun sadece parayla alakalı olmadığını ve en iyi turnuvaların Avrupa'da olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan ekiplerinin yüksek ücretlere yaptığı transferlerine UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den tepki geldi.

"BÜYÜK PARALAR ÖDEYEREK FUTBOLU GELİŞTİREMEZSİNİZ"

Hollanda basınına konuşan Ceferin, "Suudi Arabistan futbolu bir hata içerisinde. Akademilere, antrenörlere, kendi oyuncularını yetiştirme sistemlerine yatırım yapmalılar. Kariyerleri neredeyse bitmek üzere olan futbolculara büyük paralar ödeyerek futbolu geliştiremezsiniz." dedi.

"AYNI HATAYI ÇİNLİLER DE YAPTI"

Ceferin ayrıca, "Aynı hatayı Çinliler de yaptılar. Bana en iyi yaşında, en iyi performans düzeyinde Suudi Arabistan'a giden tek bir futbolcu gösterin. Futbol sadece parayla alakalı değildir. Oyuncular, en iyi turnuvalarda oynamak, kazanmak isterler. En iyi turnuvalar da Avrupa'da!" ifadelerini kullandı.

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Suudi Arabistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Başkanı Ceferin, Suudi Arabistan'ın yüksek ücretli transferlerine tepki gösterdi: Hata içerisindeler - Son Dakika


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