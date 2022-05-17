UEFA Bölgeler Kupası Bölge Karmaları Turnuvası, Erzurum'da oynanacak - Son Dakika
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UEFA Bölgeler Kupası Bölge Karmaları Turnuvası, Erzurum'da oynanacak

17.05.2022 14:31
UEFA Bölgeler Kupası Bölge Karmaları Turnuvası, Erzurum'da oynanacak

2022-2023 UEFA Bölgeler Kupası (UEFA Regions Cup) Bölge Karmaları Futbol Turnuvası, 3-9 Haziran'da Erzurum'da düzenlenecek.

2022-2023 UEFA Bölgeler Kupası (UEFA Regions Cup) Bölge Karmaları Futbol Turnuvası, 3-9 Haziran'da Erzurum'da düzenlenecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Malatya, Sakarya, Samsun, Trabzon, Kayseri ve Van bölge takımlarının katılımı ile gerçekleştirilecek.

Organizasyona belli yaş aralığında olup, yerel amatör liglerde veya Bölgesel Amatör Lig'de oynayan ve o bölgede son 2 yılı aralıksız tescilli geçiren amatör futbolculardan oluşan takımlar katılacak. Maçlar, dörder takımlı iki ve üçer takımlı iki grupta tek devreli lig usulüne göre oynanacak.

Gruplarında birinci olan 4 takım, 8 Haziran'da yarı final müsabakalarına çıkacak. Turnuvanın finali ise 9 Haziran'da yapılacak.

Müsabakalar sonunda birinci olan bölge karması takım, 2022-2023 sezonunda UEFA Regions Cup Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

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Kaynak: AA

Erzurum, Haziran, Futbol, UEFA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Bölgeler Kupası Bölge Karmaları Turnuvası, Erzurum'da oynanacak - Son Dakika


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