UEFA'da yeni turnuva hazırlığı! Süper Kupa tarih oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

UEFA'da yeni turnuva hazırlığı! Süper Kupa tarih oluyor

11.05.2022 19:59

Şampiyonlar Ligi'nde format değiştiren UEFA, yeni bir turnuva için hazırlıklara başladı. Sezon başında düzenlenecek dörtlü turnuvanın, Süper Kupa'nın yerine geçmesi bekleniyor. Şampiyonlar Ligi finalistleri ile Avrupa Ligi ile Konferans Ligi'nin şampiyonlarının katılacağı yeni organizasyonun, Avrupa dışında düzenlenmesi hedefleniyor.

UEFA, sezon başında oynanacak dörtlü bir turnuva için hazırlıklara başladı. Süper Kupa'nın yerine geçecek organizasyonda Şampiyonlar Ligi finalistleri ile Avrupa Ligi ve Konferans Ligi şampiyonları yer alacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ RAYTİNG REKORLARI KIRMIŞTI

Sporx'in aktardığı habere göre, Madrid'deki UEFA toplantısında; Şampiyonlar Ligi'nin son iki turu olan yarı final ve finalin tek maç üstünden tek bir şehirde oynanması yani Final Four da ele alındı. Pandemi sürecinde Lizbon'da yapılan Şampiyonlar Ligi'nin tek maç üzerinden yarı final ve final maçlarını oynatması heyecanı, reytingleri, sürprizleri artırmıştı.

DEVLER LİGİ İÇİN PLAN GELECEK SEZONA ERTELENDİ

UEFA'yı cezbeden bu uygulama, lojistik problemleri nedeniyle bir kez daha ikinci plana atıldı. Pandemi nedeniyle taraftarın gelmeyecek olması, tüm otellerin boş olması nedeniyle Lizbon'da bu uygulama hayata geçmişti. Ancak, mayıs aylarında otellerde yoğunluğun artması, 4 takımın en az 25'er bin taraftardan 100 bin taraftara sahip olması ve böyle bir otel kapasitesinin çok az şehirde olması nedeniyle bu uygulama bir kez daha gelecek sezonlarda konuşulmak üzere ertelendi.

YENİ TURNUVANIN DETAYLARI

UEFA, bunun yerine 4 başarılı takımla sezon açılış turnuvası düzenlemeyi planlıyor. Bu turnuvanın sezon öncesinde ve Avrupa dışında yapılması planlandı. Bunun için ilk olarak ABD'nin favori aday olarak gösterildiği belirtildi. Mini turnuva sezon başında oynanacağı için UEFA Süper Kupası'nın da yerine geçecek. Turnuvada Şampiyonlar Ligi finalistleri, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi şampiyonları mücadele edecek.

YORUMLAR
500
UEFA, Avrupa kupaları finallerini yönetecek hakemleri açıkladı UEFA, Avrupa kupaları finallerini yönetecek hakemleri açıkladı Şampiyonlar Ligi'ndeki takım sayısı 2024-2025 sezonunda 32'den 36'ya çıkacak Şampiyonlar Ligi'ndeki takım sayısı 2024-2025 sezonunda 32'den 36'ya çıkacak

Şampiyonlar Ligi, Pandemi, Madrid, UEFA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA'da yeni turnuva hazırlığı! Süper Kupa tarih oluyor - Son Dakika


Son Dakika
20:02 HDP'nin mülteciler sorununu araştırma önerisi reddedildi!
20:00 Şüpheli araç kovalayan motosikletli polis memurları tıra çarptı!
19:59 UEFA'da yeni turnuva hazırlığı! Süper Kupa tarih oluyor
19:57 Rize'de çay üreticilerinden protesto: Alım fiyatı en az 10 TL olsun
19:25 Ezgi Mola'ya "Bekleyecek gücüm kalmadı" demişti! O adam, cinsel tacizden 8 yıla kadar hapis istendi
19:24 Uğurcan Çakır'ın sözleri ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeli taraftar Volkan Demirel videolarıyla cevap verdi
18:48 17 yaşındaki liseli kızdan, teyze kızına dava: Cinsel istismara uğradım
18:44 Şarkıcı İbrahim Erkal'ın eşinden duygu yüklü paylaşım! "Sensiz anlamsız" kelimesi yürek parçaladı
18:27 Galatasaray'da başkan adayı Hamamcıoğlu'ndan şaşırtan paylaşım: Ciddi kaygı duyuyoruz
18:26 Nazi askerinin günlüğünü okuyan define avcıları, Hitler'in 4 tonluk altın hazinesini buldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 20:07:28. #1.12#
SON DAKİKA: UEFA'da yeni turnuva hazırlığı! Süper Kupa tarih oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement