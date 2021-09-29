UEFA'dan Erol Ersoy'a görev

UEFA Gözlemcisi Erol Ersoy, Sturm Graz ile PSV arasında oynanacak karşılaşmada hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

UEFA Gözlemcisi Erol Ersoy'un Avusturya'nın Sturm Graz ile Hollanda'nın PSV takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi B grubu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacağı açıklandı. Avusturya'nın Graz şehrindeki Graz Liebenau Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. - İSTANBUL