UEFA, Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'ya 1 maçlık ceza verdi. Cezanın, Lyon mücadelesinin ikinci yarısına takımını geç çıkartması sebebiyle verildiği belirtildi.
UEFA, Avrupa Ligi maçları öncesinde verilen cezaları açıkladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında oynanan Lyon mücadelesinin ikinci yarısına takımını geç çıkartması sebebiyle 1 maç ceza aldı. 62 yaşındaki tecrübeli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nin 8'inci haftasında perşembe günü oynanacak Midtjylland maçında takımın başında olmayacak.
Son Dakika › Spor › UEFA'dan Mourinho'ya şok ceza - Son Dakika
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