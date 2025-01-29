UEFA'dan Mourinho'ya şok ceza - Son Dakika
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Spor

UEFA'dan Mourinho'ya şok ceza

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UEFA Jose Mourinho'ya Lyon maçının ikinci yarısında takımı sahaya geç çıkartıp maçın zamanında başlamasına engel olması nedeniyle en az 1 maç ceza verdi. Mourinho, bu ceza nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nin 8'inci haftasında oynanacak Midtjylland maçında takımın başında olmayacak.

29.01.2025 09:31
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UEFA, Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'ya 1 maçlık ceza verdi. Cezanın, Lyon mücadelesinin ikinci yarısına takımını geç çıkartması sebebiyle verildiği belirtildi.

MIDTJYLLAND MAÇINDA YOK

UEFA, Avrupa Ligi maçları öncesinde verilen cezaları açıkladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında oynanan Lyon mücadelesinin ikinci yarısına takımını geç çıkartması sebebiyle 1 maç ceza aldı. 62 yaşındaki tecrübeli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nin 8'inci haftasında perşembe günü oynanacak Midtjylland maçında takımın başında olmayacak.

UEFA\'dan Mourinho\'ya şok ceza
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor UEFA'dan Mourinho'ya şok ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • RAMAZAN KARAMAN:
    tff oku bunları sizin cesaret edipte yapamadığını UEFA yapıyo adam türk futbolunu ve hakemlerini yerin dibine soktu açıklamaları zaten tahrik edici sayın tff yöneticileri UEFA dan örnek alın birazda olsa.... 103 3 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    Yabancı, standart prosedürü çalıştırmış. Gayet normal. Göztepe maçının devre arasında 25 dk geç çıktı aynı takım, bakalım TFF farkına varacak mı 96 5 Yanıtla
  • Engin Engo:
    oarası uefa =) burası tff. morinho burada tff mhk hakemler vs şeyinde sallıyor. gık diyemiyorlar =)=)=) helal olsun morinho hak edenlere hak ettiği gibi davran =)=) ben gs liyim. tff başkanından hakemlerine kadar morinho nun yaptıklarına katılıyorum =) 75 1 Yanıtla
  • bülent C.:
    TFF nin yapamadığını UEFA yapıyor. FB-Göztepe macı ilk yarı arasıda 23 dk. sürdü. 66 3 Yanıtla
  • Feti2323:
    kucağa oturmuş bir tff başkanı yok avrupada kurtarsın götünü hoca 56 1 Yanıtla
  • monşer null:
    Şımarık Soytarı 24 13 Yanıtla
  • stanciu george:
    bunak la bu 12 10 Yanıtla
  • Tabutcu:
    Şımarık kendimi beyenmiş 16 6 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    AYARSIZ HER YERDE AYARSIZ BİZİM FEDERASYON DA YÖNETİCİ CEZA YOK ADAM 16 4 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen:
    şimdi FB yönetim kurulu bu hocaya CEZA verecek mi? vermeyecek mi? teknik direktörün yeri sahanın içidir, FB nin en önemli maçında adam tribünde, maçı kaybedersek ne olacak? bu hocadan Fener'e fayda gelmez. 15 2 Yanıtla
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