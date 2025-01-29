UEFA\'dan Mourinho\'ya şok ceza

Engin Engo:

oarası uefa =) burası tff. morinho burada tff mhk hakemler vs şeyinde sallıyor. gık diyemiyorlar =)=)=) helal olsun morinho hak edenlere hak ettiği gibi davran =)=) ben gs liyim. tff başkanından hakemlerine kadar morinho nun yaptıklarına katılıyorum =)