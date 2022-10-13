UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza geldi - Son Dakika
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UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza geldi

13.10.2022 15:28
UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza geldi

UEFA Disiplin Kurulu, Avrupa'da temsilcimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor'a para cezası verdi. Sarı-lacivertliler 30 bin euro, bordo-mavililer ise 4 bin 125 euro ceza aldı.

UEFA Disiplin Kurulu kararlarına göre, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde 15 Eylül'de deplasmanda oynadığı Rennes maçındaki olaylar nedeniyle sarı-lacivertlilere ceza kesildi. Meşale yakılması ve sahaya madde atılması gerekçeleriyle kulübe 30 bin euroluk para cezası verdi.

UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza geldi

TRABZONSPOR DA CEZA YEDİ

UEFA, Trabzonspor'a da UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız karşılaşmasından dolayı para cezası verdiğini açıkladı. Bordo-mavililere sahaya madde atılması yüzünden 4 bin 125 euro para cezası kesildi.

UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza geldi
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