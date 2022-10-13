UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza geldi

UEFA Disiplin Kurulu kararlarına göre, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde 15 Eylül'de deplasmanda oynadığı Rennes maçındaki olaylar nedeniyle sarı-lacivertlilere ceza kesildi. Meşale yakılması ve sahaya madde atılması gerekçeleriyle kulübe 30 bin euroluk para cezası verdi.

TRABZONSPOR DA CEZA YEDİ

UEFA, Trabzonspor'a da UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız karşılaşmasından dolayı para cezası verdiğini açıkladı. Bordo-mavililere sahaya madde atılması yüzünden 4 bin 125 euro para cezası kesildi.