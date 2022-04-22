UEFA'dan Galatasaray'a kısmi tribün kapatma cezası - Son Dakika
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UEFA'dan Galatasaray'a kısmi tribün kapatma cezası

22.04.2022 15:40
UEFA'dan Galatasaray'a kısmi tribün kapatma cezası

UEFA, Galatasaray'a İspanya'nın Barcelona takımıyla İstanbul'da oynanan maçta çıkan olaylar nedeniyle kısmi tribün kapatma ve para cezası verdi.

UEFA, Galatasaray'a İspanya'nın Barcelona takımıyla İstanbul'da oynanan maçta çıkan olaylar nedeniyle kısmi tribün kapatma ve para cezası verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Galatasaray'ın, 17 Mart'ta UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İspanya'nın Barcelona ekibine 2-1 yenilerek organizasyona veda ettiği maçtaki olaylarla ile ilgili karar duyuruldu.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu (CEDB) tarafından alınan karara göre, Galatasaray-Barcelona maçı sırasında sahaya nesne fırlatılan Nef Stadı'ndaki Doğu tribününden 2 yıl içerisinde oynanacak ilk Avrupa kupası maçında en az 3 bin koltuk boş bırakılacak.

UEFA, Galatasaray'a kısmi saha kapatma cezası dışında 20 bin avro da para cezası verdi.

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Galatasaray, Barcelona, İspanya, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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