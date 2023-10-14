UEFA'dan İsmail Kartal'a beklenmedik men cezası

UEFA Etik ve Disiplin Kurulu, Konferans Ligi play-off turunda oynanan Twente- Fenerbahçe maçının başlama vuruşunun geç yapılmasından İsmail Kartal'ı sorumlu tuttu. Kartal bu nedenle 1 yıl ertelemeli 1 maç ceza aldı.
UEFA, Fenerbahçe'ye ise İsmail Kartal'ın maça geç çıkmasından dolayı 25 bin euro para cezası verdi. Deneyimli hoca daha önce de aynı nedenden dolayı ceza almıştı.
İsmail Kartal, 2021-2022 sezonunda Slavia Prag-Fenerbahçe maçının geç başlamasından sorumlu tutulmuştu. Deneyimli hoca o zaman UEFA tarafından sadece uyarı cezası almıştı.
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