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UEFA'dan İsmail Kartal'a beklenmedik men cezası - Son Dakika

UEFA'dan İsmail Kartal'a beklenmedik men cezası

Son Güncelleme: 14.10.2023 17:02

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konferans Ligi play-off turunda oynanan Twente maçının geç başlamasından sorumlu tutuldu. UEFA, Kartal'a 1 yıl ertelemeli 1 maç men ve Fenerbahçe'ye 25 bin euro para cezası verdi.

UEFA Etik ve Disiplin Kurulu, Konferans Ligi play-off turunda oynanan Twente- Fenerbahçe maçının başlama vuruşunun geç yapılmasından İsmail Kartal'ı sorumlu tuttu. Kartal bu nedenle 1 yıl ertelemeli 1 maç ceza aldı.

25 BİN EURO DA PARA CEZASI VERİLDİ

UEFA, Fenerbahçe'ye ise İsmail Kartal'ın maça geç çıkmasından dolayı 25 bin euro para cezası verdi. Deneyimli hoca daha önce de aynı nedenden dolayı ceza almıştı.

UEFA DAHA ÖNCE UYARMIŞTI

İsmail Kartal, 2021-2022 sezonunda Slavia Prag-Fenerbahçe maçının geç başlamasından sorumlu tutulmuştu. Deneyimli hoca o zaman UEFA tarafından sadece uyarı cezası almıştı.

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA'dan İsmail Kartal'a beklenmedik men cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: UEFA'dan İsmail Kartal'a beklenmedik men cezası - Son Dakika
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