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Büyük ilgi gördü! UEFA'dan Ronaldo ve Kerem Aktürkoğlu Karşılaştırmas - Son Dakika

Büyük ilgi gördü! UEFA'dan Ronaldo ve Kerem Aktürkoğlu Karşılaştırmas

UEFA EURO 2024 hesabı, Avrupa Şampiyonası'nda grupların belli olmasının ardından F Grubu'nda yer alacak Cristiano Ronaldo ve Kerem Aktürkoğlu'nu karşılaştırdı. 'Hangisi daha büyük etkiyi yaratacak Kerem mi, Ronaldo mu?' şeklinde bir paylaşımda bulunan UEFA, futbolseverlerin büyük ilgisini çekti.

03.12.2023 - 14:00,  Güncelleme: 14:06
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Avrupa Şampiyonası'nda grupların belli olmasının ardından UEFA EURO 2024 hesabı, F Grubu için, "Hangisi daha büyük etkiyi yaratacak Kerem mi, Ronaldo mu?" şeklinde bir paylaşım yaptı.

UEFA'DAN PAYLAŞIM

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'nda Portekiz ve Çekya ile birlikte mücadele edecek. Almanya'da çekilen grup kuralarının ardından EURO 2024'ten F Grubu için bir paylaşım geldi.

KEREM Mİ? RONALDO MU?

EURO 2024 sosyal medya hesabı, Portekiz'in 7 numarası Cristiano Ronaldo ve Türkiye'nin 7 numarası Kerem Aktürkoğlu için, "F Grubu'nda hangisi daha çok etki yaratacak?" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Özellikle Türk futbolseverler, UEFA'nın bu paylaşımına büyük ilgi gösterdi.

UEFA'dan Ronaldo ve Kerem Aktürkoğlu karşılaştırması: Kim daha etkili olacak?
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Cristiano Ronaldo, Kerem Aktürkoğlu, Portekiz, Türkiye, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyük ilgi gördü! UEFA'dan Ronaldo ve Kerem Aktürkoğlu Karşılaştırmas - Son Dakika
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