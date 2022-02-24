UEFA 'dan Rusya'ya yaptırım! Tarihi Şampiyonlar Ligi finali kararı ses getirdi - Son Dakika
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UEFA 'dan Rusya'ya yaptırım! Tarihi Şampiyonlar Ligi finali kararı ses getirdi

24.02.2022 17:25

Rusya - Ukrayna krizi sonrası UEFA olağanüstü toplantı kararı aldı. 25 Şubat Cuma günü yapılacak toplantı sonrası Şampiyonlar Ligi finalinin Rusya'dan alınacağı açıklandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından UEFA, Başkan Aleksander Ceferin'in liderliğinde olağanüstü toplantı kararı aldı.

RESMİ KARAR YARIN AÇIKLANACAK

UEFA'dan yapılan açıklamada, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in acil olarak Yürütme Kurulu'nu toplama kararı aldığı ve gerekli kararların alınacağı ifade edildi. Toplantının ardından detaylı bir açıklama yapılacağı belirtilirken, Associated Press'in haberine göre, UEFA bu toplantıdan sonra Şampiyonlar Ligi finalini Rusya'nın Petersburg şehrinden alacak.

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Son Dakika Spor UEFA 'dan Rusya'ya yaptırım! Tarihi Şampiyonlar Ligi finali kararı ses getirdi - Son Dakika


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